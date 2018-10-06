Специальный показ фильма "Далласский клуб покупателей"

Лауреат трёх статуэток "Оскара" в рамках проекта "ArtPokaz"

На большом экране кинотеатра "Родина" в рамках проекта "ArtPokaz" состоится показ фильма "Далласский клуб покупателей". Фильм повествует о человеке, у которого обнаружили СПИД. Действие фильма разворачивается в 1985 году. Врачи пророчили ему не больше месяца жизнь, но с помощью нетрадиционной медицины, он продлил свою жизнь на долгое время, а также помог другим больным сохранить свою жизнь

Режиссёр фильма: Жан-Марк Валле, в главных ролях: Мэттью МакКонахи, Джаред Лето. Исполнители главных ролей получили премию "Оскар" за лучшую мужскую роль и лучшую мужскую роль второго плана

Продолжительность фильма: 118 минут

Адрес:ул. Караванная, 12, м. Гостиный двор, м. Невский проспект

Возрастное ограничение:18+

Цена билета:400 рублей

Фото: Film.ru/ Далласский клуб покупателей