В Ораниенбаумском саду появился памятник Кириллу Лаврову

В Ораниенбаумском саду Петербурга открыли памятник народному артисту СССР Кириллу Лаврову. Торжественная церемония открытия памятника прошла в день 101-й годовщины со дня рождения Кирилла Лаврова.

Для Петербурга имя Кирилла Лаврова связано сразу с несколькими событиями городской истории. Он был актером театра и кино, много лет работал в Большом драматическом театре, а позднее возглавил его и оставался художественным руководителем до конца жизни. На сцене Лавров смог исполнить десятки ролей, а в кино сыграл в картинах: "Живые и мертвые", "Братья Карамазовы", "Мой ласковый и нежный зверь" и других.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель Законодательного собрания Александр Бельский, дочь актера Мария Лаврова, директор БДТ Татьяна Архипова, скульптор памятника Георгий Франгулян и другие.

Памятник получился хороший. Кирилл Лавров здесь самый настоящий – таким я его помню. У нас появился замечательный сквер с этим прекрасным памятником. Сюда будут приходить люди, которые любили Лаврова, его знаменитые роли в кино и родном БДТ всегда радовали жителей нашего города. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Сам Ораниенбаумский сад к открытию памятника также благоустроили. Здесь появились две детские площадки, фотографии актера и монументы, посвященные кинематографу.

Это пространство, которое открыли – сквер и памятники. Здесь мы видим фотографии, и вечером будет замечательная подсветка, здесь Кирилл Лавров появился на фотографии с шарфом "Зенита". Это, конечно, человек, который является частью этого города, человек, который мог передать все, что есть в русском человеке. Александр Бельский, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга

Над самим памятником работал скульптор Георгий Франгулян. По замыслу бронзовая фигура Лаврова движется по лучу. Этот элемент одновременно отсылает к лучу кинопроизводства и к жизненному пути актера.

Дело в том, что монументальное искусство, монументальные памятники – это не просто фигура. Это, как правило, философский взгляд на то, что ты делаешь и решение не только пластической задачи, физиономического сходства и так далее. Это решение пространства вокруг, создание атмосферы, которая отражает суть портретируемого. Я им [Лавровым] восхищался всегда не только как артистом, но и как человеком. Он остался с нами в своих ролях и в своем образе. Георгий Фрагулян, скульптор

Теперь в Петербурге появилось еще одно место, где память о Кирилле Лаврове будет жить. В Ораниенбаумском саду, можно увидеть: памятник, фотографии актера, посетить детские площадки и пространство, посвященное кино.

Фото: Piter.TV