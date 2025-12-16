Эрмитаж и БДТ имени Товстоногова организовали выставку о Японии

В Государственном Эрмитаже представили новый маршрут, который объединил музей и Большой драматический театр имени Товстоногова. Из коллекции выбрали восемь японских предметов и подобрали к ним литературные образы, пишет телеканал "Санкт-Петербург".
Фрагменты экскурсий озвучили артисты БДТ. Это звуковое сопровождение можно услышать, перейдя по QR-коду.
Японской культурой вдохновлялись и российские деятели культуры, и режиссеры. Станиславский, Мейерхольд, конечно, в первую очередь, Эйзенштейн – это все к началу XX века было во многом спровоцировано.
Андрей Могучий, режиссер БДТ
Ранее совместные маршруты Эрмитажа и БДТ были посвящены Востоку, античности и России.
Ранее мы рассказывали о том, что всероссийский рейтинг посещаемости возглавили пять музеев Петербурга.
Фото: Piter.TV
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