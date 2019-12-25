БДТ убрал из репертуара пьесу "Лето одного года" с Басилашвили и Фрейндлих

За прошедшие годы постановка собрала 221 показ, подарив зрителям незабываемые встречи с любимыми артистами.

История сценической жизни спектакля "Лето одного года", премьера которого состоялась в декабре 2010 года, подошла к концу на подмостках БДТ. За прошедшие годы постановка собрала 221 показ, подарив зрителям незабываемые встречи с любимыми артистами Алисой Фрейндлих и Олегом Басилашвили.

Мы будем скучать по этому полному искренности, радости, пронзительной грусти и виртуозной игры спектаклю, но жизнь театральной постановки следует своим законам — и сейчас творческая команда спектакля принимает решение о расставании со зрителями, каким бы трудным оно ни было. Спектакль "Лето одного года" покидает репертуар БДТ, но не покидает наши сердца, — сообщают организаторы на официальном ресурсе Театра имени Г.А. Товстоногова.

Театр оказал особое внимание тем зрителям, которые рассчитывали посетить постановку в ближайшее время, предложив удобную систему замены билетов на альтернативные представления из лист ожидания.

Актер Олег Басилашвили прокомментировал ситуацию "78.ru":

Я буду выходить в другом виде. Театр счёл нужным снять спектакль "Лето одного года" с репертуара. Вот и всё. В других работах я буду занят. Олег Басилашвили, актер



Фото: сайт БДТ (С.Левшин)