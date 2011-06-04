В Ораниенбаумском саду появится памятник Кириллу Лаврову и новая зона отдыха

Объявлен конкурс на проект памятника Кириллу Лаврову в саду.

В Петербурге объявлен открытый архитектурный конкурс на проект памятника народному артисту СССР Кириллу Лаврову. Скульптуру планируют установить в Ораниенбаумском саду Петроградского района.

"Кирилл Лавров для всей страны является олицетворением образа истинно петербургского артиста. Он был человеком обаятельным, интеллигентным, талантливым и скромным. Учитывая значимость его фигуры, мы объявляем о старте всероссийского архитектурного конкурса и приглашаем принять участие в нем специалистов со всей страны". Николай Линченко, вице-губернатор Петербурга

Первый заместитель Санкт-Петербургского отделения Союза театральных деятелей Николай Буров подчеркнул, что Ораниенбаумский сад выбран неслучайно — артист жил неподалеку и часто гулял там. В саду также появится новая детская площадка, что сделает территорию более посещаемой.

В 2025 году в Петербурге впервые вручили Международную премию имени Лаврова "За поддержку и продвижение русской культуры". Также к 100-летию артиста открылась выставка в Театральной библиотеке и прошли спортивные мероприятия под его именем. Заместитель главы Петроградского района Максим Аршинов сообщил, что параллельно пройдут общественные обсуждения благоустройства сада.

Ранее сообщалось, что закладной камень для основания памятника Кириллу Лаврову установят в Петербурге в день 100-летия актера.

Фото: Пресс-служба БДТ имени Г.А. Товстоногова