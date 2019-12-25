Закладной камень для основания памятника Кириллу Лаврову установят в Петербурге в день 100-летия актера

Открытие самого памятника намечено на сентябрь 2026 года, его приурочат к 150-летнему юбилею российского Союза театральных деятелей.

15 сентября, в честь столетия народного артиста СССР, актера и художественного руководителя Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова Кирилла Лаврова, в Санкт-Петербурге начнется установка закладного камня на территории будущего монумента выдающемуся деятелю искусства. Как сообщили представители театра, событие пройдет в Ораниенбаумском саду Петроградского района, где знаменитый артист проживал более сорока лет своей жизни.

Открытие самого памятника намечено на сентябрь 2026 года, его приурочат к 150-летнему юбилею российского Союза театральных деятелей, руководителем Ленинградской организации которого являлся сам Кирилл Лавров в период с 1986 по 1991 годы.

Кроме того, именно в этот день, 15 сентября, на основной сцене БДТ пройдет праздничное мероприятие — юбилейный вечер "Наш Лавров". По словам организаторов, формат мероприятия напоминает телешоу с элементами передач Ленинградского телевидения, отличавшихся теплотой и душевностью, где Кирилл Лавров часто выступал в качестве приглашенного гостя.

Ранее мы сообщили о том, что оперный певец Мариинского театра Сергей Алексашкин скончался на 74‑м году жизни.

Фото: Пресс-служба БДТ имени Г.А. Товстоногова