Оперный певец Мариинского театра Сергей Алексашкин скончался на 74‑м году жизни

27 августа 2025 года на 74-м году жизни ушёл из жизни знаменитый бас Мариинского театра, Народный артист России Сергей Николаевич Алексашкин. Артист посвятил театру 36 лет творческой карьеры, исполнил более 40 ролей, снискав славу непревзойдённого мастера вокальной и актёрской игры. Об этом сообщает spb.aif.ru, ссылаясь на пресс-службу театра.

Особенную известность Алексешкину принесли партии русского оперного репертуара, исполняемые глубоким, мощным голосом. Его выступления проходили на престижнейших мировых площадках — Ла Скала, Метрополитен-опера, Ковент-Гарден, а также на сценах Европы, Америки, Азии и Австралии.

Мариинский театр выразил искренние соболезнования семье, близким и почитателям талантапевца. Информация о дате и месте церемонии прощания пока отсутствует.

