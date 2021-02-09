Режиссёра Юрия Бутусова могут похоронить на Смоленском кладбище

Дата погребения уточняется дополнительно.

Владимир Жуков, директор Московского драматического театра имени Пушкина, подтвердил, что урну с прахом известного театрального режиссера Юрия Бутусова, скорее всего, захоронили бы на Смоленском кладбище в Петербурге. Он объяснил это в комментарии информационному агентству ТАСС.

Дата погребения уточняется дополнительно. До этого в субботу состоялась официальная церемония прощания с режиссером в стенах Театра имени Пушкина. Сотни зрителей и коллег почтили память мастера, церемонию проводили в течение трех с лишним часов.

Режиссер Юрий Бутусов трагически скончался в июне 2025 года в возрасте 63 лет. Причиной стал несчастный случай во время отдыха с семьей в Болгарии, где режиссер утонул.

Биография Бутусова начинается в 1961 году в Гатчине Ленинградской области. Его профессиональная карьера сложилась блестяще: в 1996 году он завершил обучение на режиссёрском факультете Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Затем с 2011 по 2018 год руководил театром имени Ленсовета, а с 2018 по 2022 год занимал должность главного режиссёра в знаменитом московском Театре имени Евгения Вахтангова.

Фото: Государственный Академический Театр имени Евгения Вахтангова