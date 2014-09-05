Он утонул во время семейного отдыха в болгарском Созополе.

Во время отдыха в болгарском Созополе трагически погиб известный театральный режиссер Юрий Бутусов. Художественный руководитель театра имени Вахтангова утонул, находясь на море с женой и детьми. Ему было 63 года.

"Увы. Это не ошибка. Пошел в море. Волна сбила и утащила. Утащила от всех. От нас. От семьи. В Созополе. Тело в Бургасе…" сообщила журналистка и писатель Сусанна Альперина со ссылкой на театрального критика, заместителя худрука Театра Наций Романа Должанского

Юрий Бутусов оставил яркий след в российском театре, поставив более 30 знаковых спектаклей, включая "Бег", "Макбет", "Король Лир" и "Дядя Ваня". Его творческий путь был необычен. Окончив Кораблестроительный институт и попробовав себя в разных сферах, в 1996 году он окончил режиссерский факультет Санкт-Петербургской академии театрального искусства. Уже его дипломная работа "В ожидании Годо" принесла две "Золотые маски" и приз за режиссуру на "Рождественском параде".

Особую известность Бутусову принесли его новаторские интерпретации классики, которые он умел органично вписать в современный контекст. Театр Ленсовета он называл своим "первым домом", а "Сатирикон", куда его пригласил Константин Райкин в 2002 году — "вторым". Его постановки отличались узнаваемым стилем и глубиной замысла.

