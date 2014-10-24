Директор детского музыкального театра "Карамболь" – о выборе карьеры, репертуаре и работе с композиторами

Ирина Брондз отметила, что театр "Карамболь" – это её любимое дело, хобби и место, где она проживает лучшую часть своей жизни.

В новом выпуске видеопроекта "Петербургского дневника" рассказали об Ирине Брондз, основателе и художественном руководителе – директоре Санкт-Петербургского государственного детского музыкального театра "Карамболь".

В интервью Ирина Дмитриевна отметила, что театр "Карамболь" – это её любимое дело, хобби и место, где она проживает лучшую часть своей жизни. Несмотря на другие увлечения, театр для неё – это неожиданный подарок судьбы. Она вспоминает, что театр возник в эпоху перестройки, в 90-е годы, когда в Петербурге появилось множество театров. Лишь немногим удалось выжить и получить статус государственного, и "Карамболь" – один из них, принятый зрителями.

Брондз рассказала, что долго не могла определиться с выбором между сценой и композиторской деятельностью. Окончив консерваторию, она работала в "Ленконцерте" как автор-исполнитель, её песни исполняли известные артисты, в том числе Детский хор радио и телевидения. К творчеству для детей она пришла через песни, которые были по своей сути театральными.

По словам Ирины Дмитриевны, "Карамболь" создавался как театр детского, семейного мюзикла, где важны хорошая литература, запоминающаяся музыка и репертуар, интересный как детям, так и взрослым.

Она поделилась, что известные композиторы, такие как Мишель Легран, Максим Дунаевский и Александр Зацепин, охотно сотрудничают с театром. Дунаевский даже сам предложил театру своё произведение. С Зацепиным у них сложилась крепкая дружба, и они поставили два его спектакля. Легран назвал постановку "Шербурских зонтиков" в театре имени Ленсовета лучшей в мире.

Брондз также рассказала о постановке "Человека-амфибии" с музыкой Андрея Петрова, к которой они добавили песни, написанные Юрием Энтиным. Вдова композитора отметила, что Петров мечтал, чтобы его музыку исполняли именно так.

Фото: из личного архива Ирины Брондз