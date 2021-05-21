Умер народный артист и легендарный телеведущий Юрий Николаев

Ему было 76 лет.

На 77-м году жизни скончался народный артист России Юрий Николаев, один из самых известных советских и российских телеведущих. Как сообщил ректор Академии русского балета Николай Цискаридзе в своем Telegram-канале, телеведущий скончался после обострения тяжелой болезни легких.

Состояние Николаева резко ухудшилось в понедельник, 4 ноября, когда у него поднялась температура до 39,5°C. Медики диагностировали тяжелую пневмонию и госпитализировали его в московскую больницу имени Юдина. Ранее, 2 ноября, артист уже обращался к врачам с жалобами на слабость и температуру, но отказался от госпитализации.

Здоровье телеведущего было ослаблено длительной борьбой с серьезными заболеваниями. В 2007 году у него обнаружили рак кишечника, в 2014 году удалили злокачественную опухоль из легкого. В ноябре 2024 года Николаев перенес двустороннее воспаление легких, а в январе 2025 года после падения получил перелом бедра, потребовавший операции, после которой развился тромбоз голени.

Юрий Николаев вошел в историю отечественного телевидения как ведущий культовых программ "Утренняя почта", "Утренняя звезда" и "Достояние республики", став символом целой эпохи в российском телевещании.

Ранее Piter.TV сообщал, что сын Ивана Краско обвинил сиделку в обналичивании всех средств артиста после смерти.

Фото: nikolaevtv.ru