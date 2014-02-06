Сын Ивана Краско обвинил сиделку в обналичивании всех средств артиста после смерти

После ухода Ивана Краско сиделка сняла деньги с его карты и вернула лишь часть.

Сын Ивана Краско Федор заявил, что после смерти актера его сиделка Дарья сняла с карты отца 25 тыс. руб., вернув лишь часть средств. Семья артиста сейчас требует вернуть оставшиеся деньги. Об этом сообщает "КП-Петербург".

Актер Иван Краско умер 9 августа 2025 года в Петербурге после продолжительной болезни, не дожив до 90-летия. В последние годы жизни он жил вместе с молодой сиделкой Дарьей, которая ухаживала за ним и сопровождала в быту. По словам сына Федора, Дарья изначально была поклонницей актера, но постепенно вошла в близкий круг семьи и стала регулярно приходить к дому Краско, посещать дачу и принимать участие в повседневной жизни артиста.

Федор утверждает, что сиделка не контролировала расходы открыто. Артист получал зарплату в театре и пенсию в размере примерно 50-70 тыс. руб., но точное распределение средств было неизвестно. После смерти Ивана Краско Дарья получила доступ к его карте и сняла 25 тыс. руб. Частично средства были возвращены — 15 тыс. руб., оставшиеся 10 тыс. руб. семья ожидает получить.

Сын отметил, что, по его мнению, отца следовало своевременно госпитализировать, но сиделка настаивала, что артист сам не желает лечь в больницу. На данный момент контакт с Дарьей отсутствует, а семья ожидает возвращения оставшейся суммы.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Краско, которая младше его на 60 лет, не пришла на похороны.

Фото: кадр из фильма "Красные пчелы" (1972)