В 58 лет умер чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев

Не стало двукратного олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона мира, трёхкратного чемпиона Европы в парном катании Артура Дмитриева. Ему было 58 лет, сообщила Федерация фигурного катания на коньках России.
В Смольном выразили глубокие соболезнования его родным, близким, коллегам, ученикам. Как отметили в администрации Северной столицы, Артур Дмитриев прославил петербургскую и российскую школу фигурного катания. Его победы в паре с Натальей Мишкутёнок, а затем с Оксаной Казаковой, вошли в историю мирового спорта.
В последние годы Артур Дмитриев трудился в петербургской школе олимпийского резерва "Звёздный лед".
Недавно скончалась петербургская журналистка Жанна Скворцова, боровшаяся с раком.
Фото: ВКонтакте / Федерация фигурного катания на коньках России
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