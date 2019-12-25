В 58 лет умер чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев

В последние годы Артур Дмитриев трудился в петербургской школе олимпийского резерва "Звёздный лед".

Не стало двукратного олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона мира, трёхкратного чемпиона Европы в парном катании Артура Дмитриева. Ему было 58 лет, сообщила Федерация фигурного катания на коньках России.

В Смольном выразили глубокие соболезнования его родным, близким, коллегам, ученикам. Как отметили в администрации Северной столицы, Артур Дмитриев прославил петербургскую и российскую школу фигурного катания. Его победы в паре с Натальей Мишкутёнок, а затем с Оксаной Казаковой, вошли в историю мирового спорта.

В последние годы Артур Дмитриев трудился в петербургской школе олимпийского резерва "Звёздный лед".

Недавно скончалась петербургская журналистка Жанна Скворцова, боровшаяся с раком.

Фото: ВКонтакте / Федерация фигурного катания на коньках России