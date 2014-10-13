Скончалась петербургская журналистка Жанна Скворцова, боровшаяся с раком

Несмотря на тщательное соблюдение всех назначений врачей, болезнь оказалась сильнее

Известная журналистка Жанна Скворцова скончалась в Северной столице. В октябре 2024 года в интервью "Петербургскому дневнику" она рассказала о своей борьбе с онкологическим заболеванием и призвала к профилактике, упоминая о своих минутах отчаяния и часах надежды.

Жанна отметила, что только чудеса и новые лекарства могли помочь ей в этой борьбе. Она подчеркивала, что болезнь прогрессирует, но выразила надежду на достижения медицины. По её словам, 10 лет назад тех методов лечения, которые применяются сейчас, не существовало, и она ждала появления новых способов, которые могли бы позволить жить долго даже с метастазами. Несмотря на тщательное соблюдение всех назначений врачей, болезнь оказалась сильнее. Жанна скончалась в реанимации одной из городских больниц. У неё остался сын-подросток.

В том же интервью она делилась своими размышлениями о жизни. Жанна говорила, что с момента болезни успела сделать многое из того, что хотела, но откладывала. Она упомянула, что встала на сноуборд, полетала на воздушном шаре, научилась кататься на сапе и стала больше путешествовать. Раньше она думала, что у неё много времени, но теперь поняла, что лучше действовать сразу, а не откладывать на потом.

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