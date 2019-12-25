Умер народный артист РСФСР и поэт Михаил Ножкин

Он был автором гимна "Бессмертный полк".

Актер, поэт-песенник и писатель Михаил Ножкин скончался на 90-м году жизни. Об этом сообщили на сайте Союза кинематографистов России.

Причина смерти артиста по не известна. Информацию о дате и месте проведения церемонии прощания предоставят позже.

Коллеги назвали символичной смерть Ножкина в день годовщины начала Великой Отечественной войны, ведь он был "истинным патриотом и гражданином". Поэт написал такие песни, как "Последний бой", "Под городом Ржевом" и "Я люблю тебя, Россия".

Многие зрители запомнили Михаила Ножкина по ролям в фильмах "Хождение по мукам", "Ошибка резидента", "В начале славных дел" и "Юность Петра", "Одиночное плавание" и "Освобождение".

Ножкин родился 19 января 1937 года, его отец был участников ВОВ. Сначала он учился в строительном техникуме, а в 1961 году получил диплом в Театральной студии эстрадных искусств Московского театра эстрады и остался в ее труппе.

Михаил Ножкин участвовал в съемке первого "Голубого огонька". Одной из самых известных композиций была "Я в весеннем лесу пил березовый сок". Также она звучит во второй части детектива "Ошибка резидента".

Ранее мы сообщали, что умер актер из "Убойной силы" и "Бандитского Петербурга" Валерий Филонов.

Фото: Magnific