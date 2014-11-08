Скончался актер из "Убойной силы" и "Бандитского Петербурга" Валерий Филонов

В воскресенье, 3 мая, на 87-м году жизни умер советский и российский актёр театра и кино Валерий Филонов. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым артист боролся в последние годы. Об этом сообщает источник РИА Новости

Валерий Филонов родился в Ленинграде 27 февраля 1940 года. Его кинематографический дебют состоялся в 1973 году.

За свою карьеру актер сыграл более 60 ролей, запомнившись зрителям по сериалам "Улицы разбитых фонарей", "Агент национальной безопасности", "Убойная сила" и "Бандитский Петербург".

Фото: кадр из сериала "По имени Барон" (2001)