Дегтярев ответил Плющенко на слова о деградации российского фигурного катания

Михаил Дегтярев напомнил о позиции релокантов, покинувших Россию.

Слова двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко похожи на позицию релокантов после начала проведения специальной военной операции на украинской территории (СВО). Такое мнение в эфире радиостанции "Комсомольская правда" высказал российский министр по спорту Михаил Дегтярев. Ранее стало известно о том, что сын Евгения Плющенко Александр перешел в национальную сборную Азербайджана. Отец спортсмен рассказал общественности в комментарии журналистам информационного агентства "ТАСС" объявил, что официальные поездки на соревнования в Киров, Пермь, Екатеринбург и Московскую области в реальности являются деградацией.

Я не знаю, зачем он это делает? Перевез ты сына - ради бога! Как отец имеешь, может быть, право. Но зачем ты такие оценки даешь? Я не понимаю. Думаете, что забудет потом наш народ? Или Минспорт? Не забудет. Надо думать, что говоришь. Михаил Дегтярев, глава Минспорта России

Напомним, что международный союз конькобежцев в конце июня допустил российских представителей до соревнований, проводимых под эгидой организации. Спортсмены могут выходить на лед в нейтральном статусе, начиная с сезона-2026-2027 годов.

На ПМЭФ-2026 официально представят русскую тройку как национальный вид спорта.

Фото: ВЭФ 2024