"Зенит" проигнорировал встречу с Дегтяревым по лимиту на легионеров в РПЛ

Со следующего сезона в РПЛ будет действовать новый лимит на легионеров.

Футбольный клуб "Зенит" проигнорировал встречу с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым по лимиту на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом заявил футбольный функционер Тимур Лепсая в эфире "Коммент.Шоу".

По его словам, сине-бело-голубые выступают категорически против ужесточения лимита на легионеров в РПЛ. Лепсая подчеркнул, что представители "Зенита" проигнорировали совещание, на котором Дегтярев встретился с представителями клубов-участников чемпионата.

А вы слышали про особую позицию "Зенита"? Насколько я знаю, представителей "Зенита" вообще не было на этом совещании. Проигнорировали. Они категорически против. Тимур Лепсая, футбольный функционер

Напомним, со следующего сезона в РПЛ будет действовать новый лимит на легионеров. Согласно подписанному указу, на поле одновременно смогут находиться не более семи иностранцев, а их число в заявках команд будет ограничено 12 футболистами.

