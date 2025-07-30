Бышовец заявил, что Семак превратился из тренера "Зенита" в селекционера

Семак возглавляет сине-бело-голубых с 2018 года.

Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак превратился в селекционера. Об этом заявил "РИА Новости" бывший наставник сине-бело-голубых Анатолий Бышовец.

По словам эксперта, сейчас многие тренеры превращаются в селекционеров, и Семак входит в их число. Бышовец напомнил, что тренер "Зенита" ярко начал работу в клубе, когда пришел на должность наставника.

Сйчас он больше стал селекционером. Взял Джона Дурана, еще кого-то и не знает, кого же ставить. А ведь есть свой хороший парень Даниил Кондаков. А у иностранцев есть опция – он должен сыграть столько-то матчей. По контракту. И все. Анатолий Бышовец, экс-главный тренер "Зенита"

Напомним, Сергей Семак возглавляет "Зенит" с 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые стали шестикратными чемпионами России. В нынешнем сезоне команда идет на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 59 очков после 27 туров и отставая от лидирующего "Краснодара" на один балл.

Фото: fc-zenit (Анна Мейер)