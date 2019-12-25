Оливейра заявил, что судьи поддушивают "Зенит"

Сине-бело-голубые сыграли вничью с "Локомотивом" в последнем матче РПЛ.

Тренер футбольного клуба "Зенит" Виллиам де Оливейра подверг критике работу судей в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Локомотивом" и "Зенитом". Его слова приводит портал Legalbet.

По словам Мостового, решение назначить пенальти в ворота "Зенита" на последних минутах встречи является беспределом. Игра завершилась со счетом 0:0. Вратарь сине-бело-голубых Денис Адамов отразил 11-метровый удар. По словам Оливейры, никто не понял, за что в ворота "Зенита" поставили пенальти.

Хорошо, что наш вратарь потащил. Но без скандалов, видимо, не бывает. Судьи сто процентов судьи поддушивают "Зенит". Виллиам де Оливейра, тренер "Зенита"

Напомним, "Зенит" идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 56 очков после 26 туров и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл.

Фото: fc-zenit.ru