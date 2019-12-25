Мостовой раскритиковал судейство в матче "Локомотива" и "Зенита"

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой раскритиковал судейство в матче 26-го тура Российской премьре-лиги между "Локомотивом" и "Зенитом". Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По словам Мостового, решение назначить пенальти в ворота "Зенита" на последних минутах встречи является беспределом. Игра завершилась со счетом 0:0. Вратарь сине-бело-голубых Денис Адамов отразил 11-метровый удар.

Ой, судьи, вы что творите-то, ёлки-палки, ну это, правда, уже полный беспредел какой-то. Как можно назначать пенальти в ворота "Зенита"? Ну как? Вы же судьи. Вы что? Во что вы превращаете футбол, ребят? Александр Мостовой, экс-футболист

Напомним, "Зенит" продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 56 очков в 26 матчах. Отрыв от идущего на втором месте "Краснодара" отрыв составляет два очка.

Фото: Piter.tv