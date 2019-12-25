В Петербурге умер журналист "Эха Москвы" Лев Гольдштейн

Он ушел из жизни в минувшее воскресенье на 76-м году жизни.

В понедельник, 19 июля, стало известно о смерти ведущего и корреспондента "Эха Москвы" в Петербурге Льва Гольдштейна. Он скончался в минувшее воскресенье, 18 июля, на 76-м году жизни. Информацию о кончине журналиста подтвердил главный редактор радиостанции Валерий Нечай на своей странице в Facebook.

Точная причина смерти Гольдштейна не называется. Известно лишь, что он умер в стенах НИИ имени Джанелидзе. До 1990 года он занимался обслуживанием ЭВМ, а после ушел в журналистику. С 1992 года работал на "Эхе Москвы" в Петербурге.

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Фото: Facebook / Валерий Нечай