Никита Михалков предложил признать "Ельцин Центр" иноагентом

Режиссер рассказал о вредоносной деятельности "Эха Москвы" и "Ельцин-Центра"

Российский режиссер Никита Михалков в своей авторской программе на YouTube-канале предложил признать "Ельцин Центр", расположенный в Екатеринбурге, иностранным агентом. По мнению ведущего шоу, данное культурное учреждение наносит стране не меньший вред, чем работа радиостанции "Эхо Москвы" (компания ликвидирована) и ее главного редактора Алексея Венедиктова (журналист признан Генеральной прокуратурой РФ иноагентом). Кинематографист напомнил зрителям о том, что в столице на протяжении 13 лет строится филиал "ЕЦ".

А как вы думаете, сильно будут отличаться программы и выставки "Ельцин Центра" в Москве от того, что делается в Екатеринбурге, где был издан словарик? В нем понятие жить в России обозначалось, как гнить. Никита Михалков, режиссер

Напомним, что ветеранские организации Свердловской области назвали "Ельцин Центр" "штабом пятой колонны". Общественные активисты потребовали передать здание Уральскому центру ветеранов боевых действий "Отчизна".

Михалков предложил учредить евразийский "Оскар".

Фото и видео: YouTube / БесогонTV

