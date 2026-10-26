В Свердловской области сошли с рельсов и загорелись вагоны грузового поезда

Раскрыты подробности ночного происшествия.

На территории Свердловской области сошли с рельсов 20 вагонов грузового поезда. Соответствующими данными с журналистами поделились представители пресс-службы региональной железной дороги. Специалисты через социальные сети уточнили, что горят семь цистерн. Инцидент зафиксирован в 01:30 утра по местному времени (в 23:30 вечера по времени Москвы) на перегоне путевой пост "Макарцево - Седельниково" двухпутного электрифицированного участка "Решеты - Арамиль". В общей сложности с маршрута сошли 20 вагонов. В настоящее время воспламенившиеся цистерны расцеплены. Восстановительный поезд буксирует 54 не горящих вагонов на безопасное расстояние.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону уведомили население, что пожар локализован на площади 1,5 тысяч квадратных метров. К работам привлечены силы 106 человек личного состава экстренных служб и 31 единица техники. От ГУ МЧС на месте находятся 58 человек и 20 единиц техники. Специалисты добавили, что нарушен габарит соседнего пути. Однако движение пассажирских поездов на участке не предусмотрено.

В настоящее время не сообщается о пострадавших. Причины и обстоятельства устанавливаются. на месте происшествия работают криминалисты и следователи, а также правоохранительные структуры. Свердловский транспортный прокурор выехал на место чрезвычайного происшествия.

Более миллиона человек выбрали поезда до Ораниенбаума и Калище в сентябре.

Фото: Центральное МСУТ СК России