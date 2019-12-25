Более миллиона человек выбрали поезда до Ораниенбаума и Калище в сентябре

Названы самые популярные направления "Ласточек" и "Финистов" из Петербурга.

Скоростные поезда "Ласточка" и "Финист" перевезли около 2,75 млн пассажиров в сентябре 2026 года. Такие данные привела Октябрьская железная дорога по итогам месяца.

Наиболее востребованным оказалось направление Петербург — Ораниенбаум — Калище. За месяц поезда на этом маршруте обслужили 1,2 млн человек.

В тройку популярных направлений также вошли маршруты до Зеленогорска и Выборга, которыми воспользовались 756 тыс. пассажиров, и до Луги — 241 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в сентябре пригородными электричками тактового движения из Петербурга воспользовались 3,8 млн пассажиров. Среди популярных направлений были маршруты с Витебского вокзала до Павловска и с Балтийского вокзала до Ораниенбаума.

Ранее мы сообщили о том, что из Петербурга в Псков запустят дополнительные "Ласточки" по выходным.

Фото: Piter.TV