Михалков предложил учредить евразийский "Оскар"

В качестве статуэтки режиссер предложил использовать бриллиантовую бабочку.

Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков предложил учредить евразийский вариант кинопремии "Оскар". Об этом он заявил на Евразийском экономическом форуме в Бишкеке.

В качестве статуэтки, которая будет вручаться лауреатам фестиваля, Михалков предложил использовать бриллиантовую бабочку. По его словам, в евразийском "Оскаре" будут участвовать фильмы, "соответствующие тем идеалам, которые будут вместе сформулированы".

Также режиссер добавил ,что призовой фонд новой кинопремии должен составлять три-пять млн долларов.

Ранее стала известна дата церемонии вручения премии "Оскар" в 2023 году.

Видео: YouTube / Евразийская экономическая комиссия