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Названа дата церемонии вручения премии "Оскар" в 2023 году
Сегодня, 11:31
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Названа дата церемонии вручения премии "Оскар" в 2023 году

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Отбор заявок на конкурс завершился 31 декабря.

Стало известно, что 95-я ежегодная церемония вручения премии "Оскар" пройдет 12 марта 2023. В этом году ее планируют провести в кинотеатре Dolby в Лос-Анджелесе. Об этом сообщили на портале Life.

С 12 по 17 января пройдет голосование. Еще через неделю станет известен список участников. Финальный этап фестиваля состоится в период с 2 по 7 марта.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге пройдет первый "Киноклуб Fest": от братьев Коэн до Уэса Андерсона.  За четыре дня покажут шесть фильмов, которые номинировали на "Оскар" или получили главную кинематографическую премию мира. 

Фото: Pexels

Теги: актеры, голливудские звезды, дата вручения премии, кинофестиваль, мировое кино, оскар
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Картина дня,

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