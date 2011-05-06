Названа дата церемонии вручения премии "Оскар" в 2023 году

Отбор заявок на конкурс завершился 31 декабря.

Стало известно, что 95-я ежегодная церемония вручения премии "Оскар" пройдет 12 марта 2023. В этом году ее планируют провести в кинотеатре Dolby в Лос-Анджелесе. Об этом сообщили на портале Life.

С 12 по 17 января пройдет голосование. Еще через неделю станет известен список участников. Финальный этап фестиваля состоится в период с 2 по 7 марта.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге пройдет первый "Киноклуб Fest": от братьев Коэн до Уэса Андерсона. За четыре дня покажут шесть фильмов, которые номинировали на "Оскар" или получили главную кинематографическую премию мира.

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