В Петербурге пройдет первый "Киноклуб Fest": от братьев Коэн до Уэса Андерсона

За четыре дня покажут шесть фильмов, которые номинировали на "Оскар" или получили главную кинематографическую премию мира

С 16 по 19 мая в петербургском киноцентре "Великан парк" пройдет "Киноклуб Fest". За четыре дня покажут шесть фильмов, которые номинировали на "Оскар" или получили главную кинематографическую премию мира.

Среди участников нашего кинофестиваля: музыкальная драма братьев Коэн "Внутри Льюиса Дэвиса", мелодрама о первой детской любви Уэса Андерсона "Королевство полной луны", шокирующая драма по реальным событиям "Охотник на лис" с Марком Руффало и Стивом Каррелом в главных ролях. Также члены Киноклуба смогут увидеть криминальный байопик "В центре внимания" о разоблачении священников, оскароносную ленту Барри Дженкинса "Лунный свет" о мучительном поиске себя и вестерн с Джеффом Бриджесом "Любой ценой".

Ранее мы писали, что петербургская актриса снялась во втором сезоне "Эпидемии".

Фото: предоставленно организаторами

