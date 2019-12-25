Суд обратил в доход государства особняк и землю экс-замглавы УФНС по Ленобласти.

Суд Петербурга обратил в доход государства недвижимость бывшего заместителя руководителя УФНС по Ленинградской области Светланы Кашкиной. Её признали виновной по части 1 статьи 286 УК РФ и части 2 статьи 183 УК РФ.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов города, с 2005 по 2014 год семья чиновницы заработала более 4 млн рублей, однако на покупку земли в деревне Энколово потратила свыше 21,5 млн. С 2015 по 2022 год доходы семьи составили более 48,3 млн рублей, но на постройку дома, гаража и покупку отделки ушло почти 137 млн.

Выяснилось, что Кашкина приобретала дорогое имущество, стоимость которого превышала её законные, подтверждённые доходы, и оформляла его на родственников.

Суд обратил в доход Российской Федерации земельный участок в деревне Энколово площадью 2 747 кв. м, ещё один участок в той же деревне площадью 2 452 кв. м, жилой дом площадью 366,9 кв. м и гараж площадью 156,8 кв. м.

Фото: Piter.tv