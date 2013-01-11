Петербургская актриса снялась во втором сезоне "Эпидемии"

На ТНТ с 16 мая начнется показ нового сезона сериала.

Во втором сезоне российского сериала "Эпидемия" снялась петербургская актриса Виктория Агалакова. Она сыграла дочь олигарха.

На ТНТ 16 мая, с понедельника по четверг, в 21.00 начнется показ нового сезона сериала. Напомним, сериал "Эпидемия", снятый по дебютному роману российской писательницы Яны Вагнер "Вонгозеро", рассказывает как на фоне всеобщей глобальной эпидемии, совершенно не похожие и враждующие люди пытаются выжить, и добраться до места, которое может стать для них спасением.

Когда город поражает неизвестный вирус, столицу закрывают на карантин. Спасаясь от эпидемии, Сергей (Кирилл Кяро) вместе со своей новой возлюбленной (Виктория Исакова), её сыном-аутистом, родным сыном, бывшей женой (Марьяна Спивак), так и не сумевшей его простить, отцом (Юрий Кузнецов) и примкнувшими к ним соседями (Александр Робак и Наталья Земцова) отправляются в Карелию.

Ранее из типичного олигарха в смарт-миллионера: Сильвестр Андреевич превратится в экоактивиста в новом сезоне сериала "САШАТАНЯ".

Фото: предоставленно организаторами