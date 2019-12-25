Из типичного олигарха в смарт-миллионера: Сильвестр Андреевич превратится в экоактивиста в новом сезоне сериала "САШАТАНЯ"

Большие перемены в жизни ждут и ещё одну героиню, которая приведёт в семью Сергеевых нового человека.

В эфир телеканала ТНТ 16 мая вернётся сериал "САШАТАНЯ". На этот раз Сергеевым придётся вынужденно превратиться в семью экоактивистов, отправиться на откровенную фотосессию и спасаться от разборок с полицией, при этом, конечно, не забывая решать и типичные бытовые и рабочие вопросы.

По сюжету нового сезона, Сильвестр Андреевич вынужден оставить образ типичного российского олигарха, застрявшего в бизнес-схемах из девяностых. Чтобы выйти на международный уровень, ему нужно произвести впечатление на нового партнёра из Франции. А европейские бизнесмены не привыкли есть омаров на завтрак, обед и ужин: они сортируют мусор, заботятся об экологии и ездят на метро. Теперь то же самое придётся делать и Сильвестру Андреевичу, а вместе с ним – Саше и Тане, ведь они против своей воли оказались вовлечены в новую хитрую схему пронырливого олигарха.

Кроме того, новый двухметровый секрет появляется у сестры Тани – Кати, которая с трудом прячет его от таниной гиперопеки. Вот только проблема в том, что Саша узнаёт о новом парне Кати раньше времени, и теперь перед ним встаёт выбор: как помочь ей сохранить тайну, но при этом не спалиться перед Таней, которая вряд ли обрадуется, когда узнает, что её водили за нос. Развязка этой истории напрямую повлияет на семейную жизнь Сергеевых, так что, от выбора Саши и реакции Тани зависит их будущее.

Сериалу так много лет и зрители интересуются нашими героями и продолжают следить за сюжетом не просто так. Ведь наши зрители вместе с героями учились в университете, колледже, техникуме и вместе с героями влюблялись, начинали работать, заводить семью и детей. Наш сериал идёт параллельно с жизнью самих зрителей и это и есть история. Наш сериал – это реальные ситуации, которые случаются в каждой семье и это невероятно ценно! Лариса Баранова, актриса

Темы экологии нужны поднимать, приучать себя и людей. Даже в шутку. Я сама в этом году амбассадор года экологии в Сочи. Начала с себя: сортирую мусор, хожу с многоразовыми пакетами, выключаю воду, когда чищу зубы – это уже привычка. Поначалу трудно привыкать, а потом уже на автомате. Я видела кадры, на которых в океане плавают телевизоры и бытовая техника, это просто страшно. И это уже произошло! А если мы не остановимся, то нам всем не очень хорошо придётся. Валентина Рубцова, исполнительница роли Тани

Смотрите новый сезон сериала "САШАТАНЯ" с 16 мая в 20:00 на телеканале ТНТ.

Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ