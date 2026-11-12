В Петербурге обсудили способы борьбы с сахарным диабетом

Специалисты назвали профилактику мерами против "тихой эпидемии" XXI века

В Петербурге эксперты обсудили распространение сахарного диабета и способы профилактики заболевания. Пресс-конференция состоялась накануне Всемирного дня борьбы с диабетом, который ежегодно отмечается 14 ноября. Об этом пишет Вечерний Санкт-Петербург.

В мероприятии приняли участие онколог НИЦ имени Петрова Григорий Точильников, главные внештатные специалисты городского комитета по здравоохранению Дмитрий Ченцов и Анна Лискер, главный эндокринолог Юрий Халимов, руководитель центра атеросклероза Александр Филиппов, профессор НМИЦ имени Бехтерева Татьяна Караваева и депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Алескеров.

По словам главного внештатного специалиста Комздрава по профилактической медицине Дмитрия Ченцова, многие взрослые редко обращаются к врачам для профилактических обследований из-за нехватки времени. Особенно это касается мужчин, которые, как отметил эксперт, нередко опасаются обнаружить у себя заболевания.

При этом сахарный диабет может развиваться незаметно для человека. Часто пациенты узнают о проблеме уже после появления осложнений. Ченцов подчеркнул, что регулярная диспансеризация и профилактические осмотры помогают своевременно выявлять нарушения здоровья.

Главный внештатный специалист Комздрава по диабетологии Анна Лискер обратила внимание на последствия запущенного заболевания. При сахарном диабете могут поражаться практически все органы, однако в первую очередь страдает сердечно-сосудистая система, состояние которой влияет на показатели смертности.

Кардиолог назвал единственный работающий способ разжижения крови.

Фото: Piter.tv