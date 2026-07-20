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МО РФ в шутку предложило дать Оскар за видео с "флаговтыком" ВСУ

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Украинские военнослужащие продемонстрировали флаг России после того, как их взяли в плен.

Российское министерство по обороне предложило в шутку вручить премию Оскар за видео с "флаговтыком" Вооруженных сил Украины в населенном пункте Константиновка, расположенном на территории Донецкой народной республики. Запись с кадрами иностранных военнослужащих опубликованы в социальных сетях профильного ведомства страны.  Пост в национальном мессенджере "Макс" сопровождается двумя смайлами.

Дайте Оскар этой картине.

сообщение от пресс-службы министерства по обороне России

Напомним, что бойцы "Южной" группировки войск взяли в плен двоих боевиков армии киевского режима, которые пробирались в Константиновку для записи видеозаписи "флаговтыка". Это действие должно было говорить о якобы присутствии украинских боевиков на территории города.

Политолог объяснил, почему Зеленский убрал Фёдорова с должности главы Минобороны Украины.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: военнопленные, всу, минобороны, оскар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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