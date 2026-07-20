Украинские военнослужащие продемонстрировали флаг России после того, как их взяли в плен.

Российское министерство по обороне предложило в шутку вручить премию Оскар за видео с "флаговтыком" Вооруженных сил Украины в населенном пункте Константиновка, расположенном на территории Донецкой народной республики. Запись с кадрами иностранных военнослужащих опубликованы в социальных сетях профильного ведомства страны. Пост в национальном мессенджере "Макс" сопровождается двумя смайлами.

Дайте Оскар этой картине. сообщение от пресс-службы министерства по обороне России

Напомним, что бойцы "Южной" группировки войск взяли в плен двоих боевиков армии киевского режима, которые пробирались в Константиновку для записи видеозаписи "флаговтыка". Это действие должно было говорить о якобы присутствии украинских боевиков на территории города.

Политолог объяснил, почему Зеленский убрал Фёдорова с должности главы Минобороны Украины.

Фото и видео: Минобороны России