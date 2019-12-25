Во время брифинга бывший военный министр Украины возложил ответственность за свое увольнение на главкома ВСУ Александра Сырского.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский в настоящее время зачищает политическое поле в свете фактической подготовки чиновников с Банковой улицы для проведения в стране президентских выборов. Соответствующее заявление журналистам телеканала "360.ru" сделал российский политолог и председатель Крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо. Специалист пояснил, что украинским властям необходимо провести голосование для того, чтобы подтвердить Москве свою легитимность во время мирных переговоров по урегулированию вооруженного конфликта. Эксперт добавил, что массовые протестные акции, которые сегодня прокатились по Украине против отставки Михаила Федорова, стали для Банковой улицы четким сигналом того, что люди недовольны лидером страны и его ближайшим окружением.

Зеленский пытается устранить всех более-менее рейтинговых кандидатов в президенты, для того, чтобы расчистить себе путь на молниеносные, не демократические, но технологически выверенные президентские выборы. Иван Мезюхо, эксперт

Политолог добавил, что начавшиеся акции протеста в украинских городах не перерастут в новый Майдан, так как последние государственные перевороты финансировались и управлялись западными государствами. Сейчас же в стране также нет и такой фигуры, которая могла бы стать во главе оппозиции. Политолог заметил, что таким образом местная полицейская авторитарная система управления Владимира Зеленского не допускает появления конкурентов и альтернативных лидеров общественного мнения снизу.

Economist узнал, что министр обороны Украины добивался отставки Сырского.

Фото: YouTube / BBC News