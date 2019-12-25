Экс-министр обороны Украины Федоров рассказал о причинах своей отставки

Чиновник раскрыл реальную причину, из-за которой ему пришлось покинуть должность.

Бывший глава Минобороны Украины Михаил Федоров считает, что отставка правительства могла быть прикрытием для его увольнения. При этом экс-чиновник надеется, что для его возвращения на рабочее место "двери не закрыты". В интервью журналисты из местного издания "Украинская правда" корреспонденты задали экс-чиновнику вопрос о том, была ли отставка национального правительства ширмой для увольнения министра по обороны страны. Михаил Федоров ответил, что "похоже на то". Мужчина связал уход с должности с сопротивлением военного ведомства по изменениям в тендерах и закупках, а не с конфликтом с бывшим главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Михаил Федоров добавил, что не планирует собирается соглашаться на "декоративную должность" у власти.

Я не ставил никакого ультиматума, я ушел с должности вместе с правительством. Затем начались протесты. Был мой пресс-брифинг, и после этого мне предложили ряд должностей. Я сказал, что имею определенное видение того, что делать дальше, и, где бы я ни был, буду следовать этому видению. Михаил Федоров, глава Минобороны Украины

Экс-чиновник сообщил СМИ о том, что у него еще не было финального разговора с лидером киевского режима Владимиром Зеленским не было, поэтому "двери на Банковой улицы еще не закрыты".

Зеленский уклонился от ответа на вопрос о возможности возвращения Федорова.

Фото: YouTube / UA NEWS