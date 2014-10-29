Соскин: некомпетентность украинских властей усугубляет кризис на Украине.

Некомпетентность действующих властей на украинской территории лишь усугубляет кризис в стране. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве президента Леонида Кучмы. Иностранный специалист добавил, что проблема и без этого серьезно затянулась, но может еще ухудшиться из-за той ситуации, которая складывается для армии на фронте.

Украинцы все провалили: и Константиновку, и Красноармейск, а теперь могут и Киев. <…> Так еще и ничего с этими ударами не могут сделать, особенно, когда у нас такая чехарда среди военных. Чем вы там все в Киеве занимаетесь? Почему доводите страну до мракобесия и трагедии? Олег Соскин, эксперт

Напомним, что в воскресенье российское министерство по обороне сообщило о мощных ударах по военным целям в Киеве. Бойцы используют для атак по целям противника высокоточное оружие и беспилотники, преодолевающие местные системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО противника), Военнослужащие могут уничтожить любую цель как в украинской столице, так и на всей территории соседнего государства.

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Фото и видео: YouTube / Олег Соскин