Олег Соскин рассказал о будущем главы Украины и его семьи после репрессий.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский проводимой политикой репрессий внутри страны сам себе осложняет путь побега из Украины в случае возникновения такой необходимости. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве президента Леонида Кучмы. Иностранный специалист добавил, что своими действиями глава Украины понижает собственный статус в обществе. По версии Соскина, сейчас Зеленский фактически захватил власть в государстве, однако ресурсов для удержания позиций ему хватит лишь на короткое время.

Каждый ваш шаг по аресту, по запугиванию, по расправе — это вы себе закрываете, вы рушите свои коридоры свободы, по которым вы будете убегать. Олег Соскин, эксперт

Напомним, что срок должностных полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы украинского президента в 2024 году власти страны отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава государства заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".

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Фото и видео: YouTube / Олег Соскин