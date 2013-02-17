Олег Соскин сообщил о том, что речь главы Украины в Будапеште вырезали из официальных источников.

Нервное поведение лидера киевского режима Владимира Зеленского в Будапеште показало коллективному Западу, что на данного политика больше нельзя рассчитывать. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве президента Леонида Кучмы. Иностранный специалист добавил, что в рабочую поездку глава Украины отправился в Венгрию ради того, чтобы наладить отношения с местным премьер-министром Виктором Орбаном. Тот приобрел значительное влияние у коллег после того, как страна начала председательствовать в Евросоюзе, а также на ситуацию повлияла контакты Орбана с избранным американским президентом Дональдом Трампом.

Это был провальный визит. <...> У Зеленского, видимо, сдавали нервы, он уже был весь <...> очень агрессивно-взвинченный. <...> Там <...> Зеленский аж рвал и метал. Все увидели, что уже всё — Зеленский, по сути, это исчерпанный <...> инструмент. Олег Соскин, эксперт

Украинский аналитик считает, что Владимир Зеленский, вероятно, вызвал лишь недовольство Виктора Орбана своим скандальным поведением, а также отказом подписывать двусторонний договор Киева с Будапештом.

"Уже на дух не переносят". Зеленского призвали готовиться к худшему.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин