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"Рвал и метал". На Украине рассказали об истерике Зеленского в Венгрии

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Олег Соскин сообщил о том, что речь главы Украины в Будапеште вырезали из официальных источников.

Нервное поведение  лидера киевского режима Владимира Зеленского в Будапеште показало коллективному Западу, что на данного политика больше нельзя рассчитывать. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве президента Леонида Кучмы. Иностранный специалист добавил, что в рабочую поездку глава Украины отправился в Венгрию ради того, чтобы наладить отношения с местным премьер-министром Виктором Орбаном. Тот  приобрел значительное влияние у коллег после того, как страна начала председательствовать в Евросоюзе, а также на ситуацию повлияла контакты Орбана с избранным американским президентом Дональдом Трампом.

Это был провальный визит. <...> У Зеленского, видимо, сдавали нервы, он уже был весь <...> очень агрессивно-взвинченный. <...> Там <...> Зеленский аж рвал и метал. Все увидели, что уже всё — Зеленский, по сути, это исчерпанный <...> инструмент.

Олег Соскин, эксперт

Украинский аналитик считает, что Владимир Зеленский, вероятно, вызвал лишь недовольство Виктора Орбана своим скандальным поведением, а также отказом подписывать двусторонний договор Киева с Будапештом.

"Уже на дух не переносят". Зеленского призвали готовиться к худшему.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин

Теги: олег соскин, политолог
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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