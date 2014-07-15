Олег Соскин сообщил о влиянии президентских выборов на украинский конфликт.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский потеряет всю поддержку от международных союзников после проведения в США президентских выборов. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве президента Леонида Кучмы. Иностранный специалист добавил, что уже сейчас у политика есть внутри его государства много противников и даже врагов. При этом на коллективном Западе также увеличивается неприязнь к Владимиру Зеленскому.

Как только начнется кордебалет в США <…> Зеленский останется вообще без поддержки, без оружия, без денег. <…> И вот тогда начнется буря. Они его просто уже на дух не переносят Олег Соскин, эксперт

"Полностью разрушено". В Киеве забили тревогу из-за ЧП на Украине.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин