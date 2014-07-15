Олег Соскин сообщил о недовольстве украинцев решениями властей.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский, продлевая военное положение и всеобщую мобилизацию на украинской территории, только обостряет проблемы, существующие внутри страны. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве президента Леонида Кучмы. Иностранный специалист добавил, что положение дел приведет к еще более безнадежной ситуации, будет гибельным как для социума, так и народа.

Решение Зеленского, оно беззаконное, антиконституционное. <…> Уже как таковых институтов власти на Украине нет — это уже не система власти, это не государство, оно полностью разрушено. Олег Соскин, эксперт

Напомним, что в понедельник, 28 октября, Владимир Зеленский внес в местный законодательный орган (Верховную Раду) законопроекты о продлении срока действия военного положения в стране, а также о всеобщей мобилизации еще на 90 дней.

В Киеве предупредили о критической точке на фронте.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин