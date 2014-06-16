Олег Соскин о последствиях потери для Украины Покровска.

Ситуация на театре военных действий в региональном конфликте для Украины достигнет критической точки после потери Вооруженными силами Украины населенного пункта Покровск. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве президента Леонида Кучмы. Иностранный специалист добавил, что внутри страны уже значительно увеличилась ненависть к киевскому режиму. Автор программы уточнил зрителям, что на линии фронта для ВСУ происходит поражение за поражением, а армия продолжает сдавать противникам все больше территорий.

Приближается критическая точка — и это потеря Покровска. Если Покровск будет взят, то понятное дело, что система Зеленского обрушится. Ну, и люди уходят: уже больше ста тысяч, по разным оценкам, ушли с линии фронта и воевать не хотят. Олег Соскин, эксперт

Олег Соскин добавил, что по различным оценкам уже более ста тысяч бойцов покинули линию фронта и не хотят больше сражаться.

В Киеве потребовали срочной отставки Зеленского.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин