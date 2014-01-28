Олег Соскин рассказал об угрозе гражданской войны на Украине.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский должен уйти с должности главы государства, пока политик не спровоцировал гражданскую войну внутри Украины. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве президента Леонида Кучмы. Иностранный специалист указал зрителям программы, что итогом для страны может быть только такое решение

Заключительный диагноз — немедленная отставка. Немедленная — иначе рухнет линия фронта. Везде провал вместе с этим Генштабом: отдали за сентябрь столько территорий, сколько за весь 2023 год не отдавали. Полный провал на фронте, курского плацдарма уже почти нет. Олег Соскин, эксперт

Эксперт заметил, что "план победы", предложенный Владимиром Зеленским и презентованный им в Верховной Раде, нереально воплотить в жизнь. Олег Соскин добавил, что у Украины нет для этого необходимых ресурсов.

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Фото и видео: YouTube / Олег Соскин