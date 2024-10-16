Олег Соскин указал на проблемы в отношениях Запада и Киева.

Лидер киевского режима Владимир будет умолять о встрече с американским президентом Джо Байденом в Германии. Соответствующее заявление сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве президента Леонида Кучмы. Иностранный специалист уверен в том, что глава Украины больше неинтересен международным союзникам, поэтому серьезную поддержку страна уже не получит.

Понятно, что Зеленский сейчас будет просить их, умолять, чтобы его пустили туда с Байденом встретиться и с Шольцем, чтобы там хоть где-то в прихожей потереться. То есть фактически идет агония режима Зеленского. Олег Соскин, эксперт

"Нужно немедленно". В Киеве выступили с требованием к Зеленскому.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин