Лидер киевского режима Владимир будет умолять о встрече с американским президентом Джо Байденом в Германии. Соответствующее заявление сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве президента Леонида Кучмы. Иностранный специалист уверен в том, что глава Украины больше неинтересен международным союзникам, поэтому серьезную поддержку страна уже не получит.
Понятно, что Зеленский сейчас будет просить их, умолять, чтобы его пустили туда с Байденом встретиться и с Шольцем, чтобы там хоть где-то в прихожей потереться. То есть фактически идет агония режима Зеленского.
Олег Соскин, эксперт
"Нужно немедленно". В Киеве выступили с требованием к Зеленскому.
Фото и видео: YouTube / Олег Соскин
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все