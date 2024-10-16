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"Будет умолять": в Киеве признали грустную правду о Зеленском

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Олег Соскин указал на проблемы в отношениях Запада и Киева.

Лидер киевского режима Владимир будет умолять о встрече с американским президентом Джо Байденом в Германии.  Соответствующее заявление сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве президента Леонида Кучмы. Иностранный специалист уверен в том, что глава Украины больше неинтересен международным  союзникам, поэтому серьезную поддержку страна уже не получит.

Понятно, что Зеленский сейчас будет просить их, умолять, чтобы его пустили туда с Байденом встретиться и с Шольцем, чтобы там хоть где-то в прихожей потереться. То есть фактически идет агония режима Зеленского.

Олег Соскин, эксперт

"Нужно немедленно". В Киеве выступили с требованием к Зеленскому.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин

Теги: германия, олег соскин, политолог
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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