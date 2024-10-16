Олег Соскин рассказал о провале командования ВСУ на поле боя.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский должен покинуть высший государственный пост и установить на территории Украины режим прекращения огня. Соответствующее заявление сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве президента Леонида Кучмы. Иностранный специалист добавил, что власти в Киеве сейчас бросают население в мясорубку на линии фронта. В своей программе на YouTube-канале автор заметил, что по вине главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского и прочих генералов на поле боя погибают десятки тысяч молодых людей.

Нужно прекращать огонь, нужно чтобы Зеленский ушел, он мешает, немедленно. Фактически, конвульсии Зеленского усиливаются, и можно говорить, что, по сути, идет поражение. Олег Соскин, эксперт

Напомним, что срок должностных полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного лидера — в мае. Однако власти отменили голосование. Чиновники сослались на военное положение и всеобщую мобилизацию внутри государства.

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Фото и видео: YouTube / Олег Соскин