Олег Соскин считает, что Запад отказывается от Украины.

Американская администрация больше не будут заниматься вопросом украинского кризиса, так как сейчас все их внимание переориентируется на Ближний Восток. Соответствующее заявление сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве президента Леонида Кучмы. Иностранный специалист указал, что киевскому режиму не получится договориться со своими международными союзниками о нанесении воздушных ударов вглубь российской территории оружием западного производства. По словам эксперта, снижение интереса мировой общественности к Украине приведет к утрате оставшейся поддержки лидера киевского режима внутри страны.

США занимаются теперь только Израилем, Ираном, Ливаном и Ближним Востоком — все, их уже вопрос Украины не интересует. Раз они не дадут бить, то Зеленскому, конечно, наступают кранты. Олег Соскин, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Олег Соскин