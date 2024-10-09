"Губу не раскатывайте". В Киеве раскрыли слова Камалы Харрис об Украине

Олег Соскин оценил выступление вице-президента США на телеканале CBS News.

Кандидат в американские президенты США от Демократической партии Камала Харрис фактически сказала публично о том, что Украина не вступит в Североатлантический военный альянс. Соответствующее заявление сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве президента Леонида Кучмы. Иностранный специалист прокомментировал зрителям программы высказывания действующего вице-президента США для телеканала CBS News о том, что вопрос о возможном членстве Украины в НАТО будет решаться, "если и когда" для этого процесса придет время.

Это означает: ребята, вы там губу не раскатывайте, никакого НАТО вам не видать. Олег Соскин, эксперт

Аналитик из Украины уверен, что в случае победы Камалы Харрис на президентских выборах в США, Киев не сможет вступить в военный блок ни целой, ни по частям, так как это решение привело бы к полному изменению мирового геополитического баланса, а Москва этого не может допустить.

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Фото и видео: YouTube / Олег Соскин