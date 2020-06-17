"Пробит фронт". В Киеве сделали заявление о НАТО после провала ВСУ

Олег Соскин считает, что у Украины нет шансов оказаться в составе военного блока.

Украина уже давно упустила все возможности вступить в НАТО, а теперь сделать это будет просто невозможно. Соответствующее заявление сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве президента Леонида Кучмы. Иностранный специалист уточнил, что без членства страны в Североатлантическом военном альянсе киевский режим уже не сможет рассчитывать на долгосрочную помощь стран коллективного Запада. Эксперт добавил, что блок сейчас не способен оперативно отправлять ВСУ новые пакеты вооружений и прочей поддержки.

Ключевая точка была в 2007-2008 году, когда еще можно было получить план для вступления кандидатов в члены НАТО. У НАТО сейчас просто нет денег. Где они их возьмут? Они не могут из бюджета, им надо их выделить и создать фонд. Пока они его создадут — уже будет пробит фронт. Олег Соскин, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Олег Соскин