Олег Соскин сообщила о гибели военнослужащих из-за решений Зеленского.

Киевский режим потерял контроль над городом Угледар, а вместе с ним - 72-ю отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины по вине президента Владимире Зеленского. Соответствующее заявление сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве президента Леонида Кучмы. Иностранный специалист указал зрителям программы на то, что ответственность за трагедию также лежит на оставшихся чиновниках с Банковой. Он напомнил, что когда бригада военнослужащих направлялась в Угледар, то была полностью укомплектована. Однако затем солдатам командование не давало покинуть занятые позиции, несмотря на наступление ВС РФ.

Уничтожена очень серьезная 72-ая бригада. <…> Ее полностью стерли. Им не давали помощь, им не давали соответствующую поддержку: ни ракетную, ни артиллерийскую, ни дроновую. Их просто стирали, уничтожали. Олег Соскин, эксперт

"Спасибо, Зеленский". Ситуация на Украине вызвала испуг в Киеве.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин