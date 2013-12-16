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"Полностью стерта". В Киеве рассказали о страшной потере в Угледаре

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Олег Соскин сообщила о гибели военнослужащих из-за решений Зеленского.

Киевский режим потерял контроль над городом Угледар, а вместе с ним - 72-ю отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины по вине президента Владимире Зеленского. Соответствующее заявление сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве президента Леонида Кучмы. Иностранный специалист указал зрителям программы на то, что ответственность за трагедию также лежит на оставшихся чиновниках с Банковой. Он напомнил, что когда бригада военнослужащих направлялась в Угледар, то была полностью укомплектована. Однако затем солдатам командование не давало покинуть занятые позиции, несмотря на наступление ВС РФ.

Уничтожена очень серьезная 72-ая бригада. <…> Ее полностью стерли. Им не давали помощь, им не давали соответствующую поддержку: ни ракетную, ни артиллерийскую, ни дроновую. Их просто стирали, уничтожали.

Олег Соскин, эксперт

"Спасибо, Зеленский". Ситуация на Украине вызвала испуг в Киеве.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин

Теги: всу, олег соскин, политолог, угледар
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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