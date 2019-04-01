Олег Соскин рассказал о том, за кого принимает глава Украины своих граждан.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский обращается с украинцами как с рабами. Политик фактически превратил свою страну в концлагерь. Соответствующее заявление сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве президента Леонида Кучмы. Иностранный специалист выступил в эфире собственного блога на YouTube-канале. Эксперт добавил, что мирные жители продолжают гибнуть в то время, пока количество кладбищ в стране только увеличивается. При этом аналитик обратил внимание зрителей шоу на то, что чиновники на Банковой не учитывают мнение народа по поводу мирного урегулирования конфликта с Москвой.

Зачем народу знать, зачем крепостным и рабам что-то думать. Функция рабов одна должна быть: их бросают в мясорубку. Спасибо <…> за ошейник, за тюрьму, за преследование, за диктатуру, за концлагерь, спасибо, Зеленский. Олег Соскин, эксперт

Напомним, что срок должностных полномочий украинского президента истек 20 мая. Выборы главы государства должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного политика — в мае. Однако местные власти отменили голосование.

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Фото и видео: YouTube / Олег Соскин