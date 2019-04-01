Олег Соскин рассказал о том, к како катастрофе Зеленский подвел Украину.

Киевский режим потерял контроль над большими территориями на Донбассе по вине своего политического лидера Владимира Зеленского. Соответствующее заявление сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный специалист выступил в эфире собственного блога на YouTube-канале. Эксперт добавил, что украинские власти уже не в состоянии справляться с поставленными перед ними задачами. Также Вооруженные силы Украины не обладают ресурсами для того, чтобы продолжать активные боевые действия в регионе конфликта.

Вся система потеряна, вся Луганская область. <…> А теперь идет потеря Донецкой, уже в Угледар они вошли. Артемовск потерян, огромное количество городов потеряно. Кто потерял? Это Зеленский. Это катастрофа от Зеленского. Можно как угодно называть. Олег Соскин, эксперт

Напомним, что во вторник, 1 октября, советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил общественности о том, что до освобождения города Угледара из-под контроля Киева остались считанные дни, а противник на участке попал в серьезное окружение.

"Полный крах". В Киеве впали в панику после визита Зеленского в США.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин