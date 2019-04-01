"Огромное количество городов". В Киеве забили тревогу из-за ЧП на фронте

Киевский режим потерял контроль над большими территориями на Донбассе по вине своего политического лидера Владимира Зеленского. Соответствующее заявление сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный специалист выступил в эфире собственного блога на YouTube-канале. Эксперт добавил, что украинские власти уже не в состоянии справляться с поставленными перед ними задачами. Также Вооруженные силы Украины не обладают ресурсами для того, чтобы продолжать активные боевые действия в регионе конфликта.
Вся система потеряна, вся Луганская область. <…> А теперь идет потеря Донецкой, уже в Угледар они вошли. Артемовск потерян, огромное количество городов потеряно. Кто потерял? Это Зеленский. Это катастрофа от Зеленского. Можно как угодно называть.
Олег Соскин, эксперт
Напомним, что во вторник, 1 октября, советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил общественности о том, что до освобождения города Угледара из-под контроля Киева остались считанные дни, а противник на участке попал в серьезное окружение.
"Полный крах". В Киеве впали в панику после визита Зеленского в США.
Фото и видео: YouTube / Олег Соскин
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